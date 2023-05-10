- За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: "Почему Дзюба, почему?" Вот ответ ? потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном. Я не удивлён его выступлением за "Локомотив", но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко, - приводит комментарий Черчесова "Чемпионат".
Зимой центрфорвард Артем Дзюба долго не мог найти команду после ухода из турецкой "Аданы Демирспор". Решение пригласить в свою команду Артема принял столичный "Локомотив". Уже сейчас это решение можно назвать удачным. Воспитанник "Спартака" сыграл за железнодорожников 11 игр, в которых форвард забил 8 голов. Также в активе российского бомбардира 4 голевых паса. Несмотря на то, что контракт Дзюбы с "Локомотивом" заканчивается уже этим летом, руководство столичного коллектива объявило о том, что проведет переговоры с Артемом о пролонгации соглашения на более долгий срок. "Локомотив" за весеннюю часть поднялся с 14-й позиции на 9-ю. В следующем туре москвичи сыграют "Крыльями Советов" из Самары. В августе Дзюбе исполнится 35 лет.
Черчесов: не удивлён выступлением Дзюбы за "Локомотив", но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением по поводу Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"