- В Европе большая конкуренция, но я думаю, что Семак мог бы тренировать команды в европейской топ-лиге. Может быть, ему стоит начать работать во французской лиге, потому что будучи футболистом он играл за "ПСЖ", - приводит мнение Рианчо Metaratings.ru.
Сергей Семак успешно тренирует "Зенит" из Санкт-Петербурга. Будучи рулевым невской команды, россиянин завоевал 5 чемпионств подряд. Также тренер выигрывал Кубок России и 3 Суперкубка. В футбольной общественности все чаще возникают разговоры о возможном новом вызове для Семака. Некоторые специалисты предлагают Сергею попробовать свои силы в европейских лигах. Сам Семак отмечал, что его все устраивает в России. Россиянин имеет европейский опыт, но в качестве футболиста. Сергей защищал цвета "ПСЖ". В футболке парижского коллектива Семак сыграл 31 встречу. За этот отрезок нынешнему наставнику "Зенита" удалось забить 1 гол.
Рианчо: Семак мог бы тренировать команды в европейской топ-лиге. Стоит начать работать во Франции
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился своими соображениями по поводу наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"