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Защитник "Химок" Антич: чем я хуже Малкома и Клаудиньо? Паспорт России мне не помешает

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Защитник "Химок" Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.
Фото: ФК "Зенит"
- Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?

Тенденция на получение российского гражданства легионерами в РПЛ началась после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, по которому нападающий и полузащитник "Зенита" Малком и Клаудиньо получили паспорта Российской Федерации. После этого ряд иностранцев, выступающих за российские клубы, также заявил о желании стать гражданами России. Античу 29 лет. За "Химки" он начал играть только с февраля этого года. До этого сербский защитник никогда не выступал в России.

Источник: Sport24


Химки Зенит Малком Клаудиньо
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