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Орлов: болельщики других команд мечтают, чтобы "Зенит" развалился. Что мешает "Спартаку" создать такую же империю?

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о причинах нелюбви болельщиков других команд к санкт-петербургскому "Зениту".
Фото: "Матч ТВ"
– Когда "Зенит" начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы "Зенит" проиграл. Они хотят, чтобы "Зенит" развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же "Спартаку" создать такую же империю? "Лукойл", что, сильно меньше "Газпрома"? А "РЖД" или ВТБ? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! – приводит слова Орлова Sport24.

На прошлых выходных "Зенит" на своем поле вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе пятый кряду чемпионский титул. Сине-бело-голубые цвета защищают сразу семь иностранных футболистов из Латинской Америки.

Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.


Орлов Зенит Спартак
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