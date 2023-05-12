– Отлично! Мостовой был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию. Надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу. У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет.
На должность тренера неожиданно назначают – одного уволили, другого взяли. Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут, – заявил Семин в интервью "РИА Новости".
12 мая стало известно, что бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой подал документы на обучение в школе тренеров Российского футбольного союза.
54-летний специалист, игравший в чемпионате России за "Спартак", пройдет специальную программу "А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков". По окончании курса Мостовой сможет возглавить профессиональную команду. В академии подтвердили, что заявление от "Царя" было обработано и принято.
Семин – о решении Мостового получить лицензию РФС: тренеров неожиданно назначают – одного уволили, другого взяли
Легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на официальную подачу документов Александром Мостовым в академию тренеров РФС.
Фото: ФК "Локомотив"