- Даже по лицам журналистов можно понять, что все уже эмоционально устали от большого количества игр. Все ждали победу сегодня, рассчитывали на нее. Понимали, что против "Оренбурга" не будет легко, тем более мы находились в не самой приятной серии без побед. Сегодня смогли выиграть на характере, на жилах. По качеству не лучший матч, бывали игры, когда играли лучше, но проигрывали. Тем не менее, надо отметить то желание и стремление, которое у нас сегодня было, - привел свое мнение Гончаренко "Матч ТВ".
"Урал" наконец-то сумел выиграть в РПЛ. Последний раз екатеринбуржцы выигрывали в национальном первенстве в начале марта. Сегодня на своей домашней арене "шмели" вырвали победу у "Оренбурга" Марцела Лички. Исход поединка решил автогол хавбека южноуральцев Кирилла Капленко. Теперь дружина Виктора Гончаренко укрепила свою позиции в таблице, набрав 30 очков. "Урал" по-прежнему находится на 11-й строчке. Но теперь отрыв от "Факела" из Воронежа, который идет в зоне стыков, составляет 6 турнирных баллов. Воронежцам еще предстоит сыграть свой поединок 27-го тура. Соперник – "Пари НН". Отметим, что на следующей неделе "Урал" проведет матч Кубка России против "Краснодара". Команды решат между собой, кто отправится в суперфинал турнира и сыграет со столичным ЦСКА. В РПЛ екатеринбуржцы сыграют в следующем туре с"Крыльями Советов" из Самары.
Гончаренко: даже по лицам журналистов можно понять, что все уже эмоционально устали от большого количества игр
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями по поводу победы над "Оренбургом" (2:1).
Фото: "Чемпионат"