- Может ли он вернуть "Торпедо" в РПЛ? Вот этот человек (смеётся)? Ну, конечно, всё бывает в жизни, но шансов у него сильно меньше, чем у любого другого тренера. Почему его тогда назначили? Не знаю, может, он чей?то, может быть, он симпатичный. На мой взгляд, он не умеет играть и ставить профессиональный футбол. Это не тренер. Это какой?то другой человек, может быть, он силён в чем?то другом. Ну, кто мне объяснит его логику? Что сегодня было с защитой? Имея четырёх защитников центральных, он не берёт ни одного, - приводит комментарий Геркуса "Матч ТВ".
Вчера "Торпедо" разгромно уступило столичному ЦСКА (0:3). С марта московским коллективом руководит испанский специалист Жозеп Клотет. Испанец провел у руля автозаводцев 7 игр, в которых сумел одержать всего 1 победу. На счету команда 6 поражений. Общая разница мячей составила 8-19. Вчера президент "Торпедо", сменивший на этом посту Илью Геркуса, Ярослав Савин рассказал о том, что Клотет будет тренировать команду в Первой Лиге.
Примечательно, что Жозеп – 4 наставник команды в текущем сезоне. "Торпедо" входило в сезон с Александром Бородюком. Но из-за неудовлетворительных результатов он был отправлен в отставку. Дальше временным тренером черно-белых был Николай Савичев, но и он долго не проработал на своем посту. Третьим тренером "Торпедо" был Андрей Талалаев, который трудился большую часть текущего сезона. Но и здесь руководство клуба осталось недовольно результатами.
Геркус – о Клотете: это не тренер. Он не умеет играть и ставить профессиональный футбол
Экс-президент "Торпедо" Илья Геркус поделился своими соображениями по поводу наставника москвичей Жозепа Клотета.
Фото: "Чемпионат"