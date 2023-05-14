Как утверждает источник, руководство бело-голубых согласовало контракт с 43-летним сербским специалистом. Марко Николич хорошо известен российским болельщикам по работе в "Локомотиве", который он приводил к победе в Кубке России.
Вечером 14 мая руководство "Динамо" объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера бело-голубых после разгромного поражения от "Ахмата" в домашнем матче 27-го тура РПЛ. Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин после финального свистка сообщи журналистам, что к следующей игре команду будет готовить другой главный тренер.
Источник: "СЭ"
"СЭ": экс-главный тренер "Локомотива" Николич возглавит "Динамо"
Новым главным тренером "Динамо" станет бывший наставник "Локомотива" Марко Николич.
Фото: ФК "Локомотив"