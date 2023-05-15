Как утверждает источник, 43-летний серб в рамках визита также осмотрит базу и стадион клуба и встретится с боссами бело-голубых. Николич является главным фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо". Ранее сообщалось, что стороны уже оперативно согласовали детали контракта, однако журналист Иван Карпов опроверг информацию. Вероятность того, что Николич в итоге возглавит московскую команду по окончании сезона, оценивается как очень высокая.
Накануне Дмитрий Гафин анонсировал, что к следующему матчу "Динамо" будет готовить новый главный тренер. Это произошло сразу после финального свистка домашнего матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. 15 мая бело-голубые анонсировали назначение Павла Алпатова исполняющим обязанности наставника на заключительные три тура сезона.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": экс-главный тренер "Локомотива" Николич 22 мая прилетит в Москву на переговоры с "Динамо"
Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич намерен прибыть в Москву 22 мая для проведения переговоров с руководством столичного "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"