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"Матч ТВ": экс-главный тренер "Локомотива" Николич 22 мая прилетит в Москву на переговоры с "Динамо"

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Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич намерен прибыть в Москву 22 мая для проведения переговоров с руководством столичного "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 43-летний серб в рамках визита также осмотрит базу и стадион клуба и встретится с боссами бело-голубых. Николич является главным фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо". Ранее сообщалось, что стороны уже оперативно согласовали детали контракта, однако журналист Иван Карпов опроверг информацию. Вероятность того, что Николич в итоге возглавит московскую команду по окончании сезона, оценивается как очень высокая.

Накануне Дмитрий Гафин анонсировал, что к следующему матчу "Динамо" будет готовить новый главный тренер. Это произошло сразу после финального свистка домашнего матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. 15 мая бело-голубые анонсировали назначение Павла Алпатова исполняющим обязанности наставника на заключительные три тура сезона.

Источник: "Матч ТВ"


Динамо Йоканович Николич
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