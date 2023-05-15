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Спортивный директор "Факела": переговоры с Божиным и Акбашевым скоро выйдут на финальную стадию

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Спортдиректор "Факела" Кирилл Котов рассказал, как продвигаются переговоры о новых контрактах с защитником Сергеем Божиным и хавбеком Романом Акбашевым.
Фото: РИА Новости
"Я думаю, что переговоры с ними скоро выйдут на финальную стадию", - цитирует Котова Metaratings.ru.

Центральный защитник Сергей Божин пополнил состав "Факела" летом прошлого года. 28-летний футболист перебрался из "Крыльев Советов" на правах свободного агента, подписав контракт с клубом до июня 2023 года. Он сыграл 23 матча за воронежцев, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.

31-летний Роман Акбашев, соглашение которого с "Факелом" также истекает летом этого года, защищает цвета воронежского коллектива с июля 2020 года. В этом сезоне в активе атакующего полузащитника 29 матчей во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 5+3 по системе гол плюс пас.


Факел Котов Божин Акбашев
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