- Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать ход переговоров из уважения к боссам "Локомотива". Могу лишь сказать, что Франсуа всё устраивает в команде и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов, - передает слова Альяя Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появлялась информация о продлении контракта между московским "Локомотивом" и 27-летним гвинейским атакующим полузащитником Франсуа Камано. В текущем сезоне на счету игрока 35 матчей во всех турнирах за "железнодорожников", 6 забитых голов и 4 результативных паса.
Агент Камано: к Франсуа есть интерес нескольких европейских клубов, но он хотел бы остаться в "Локомотиве"
Агент вингера "Локомотива" Франсуа Камано Адриан Альяй рассказал о переговорах по поводу продления контракта игрока с "железнодорожниками".
Фото: ФК "Локомотив"