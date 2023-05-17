26-летний ямайский форвард московского "Спартака" Шамар Николсон интересен клубам из Азии и Ближнего Востока, сообщают СМИ.
По данным источника, некоторые клубы Азии, в том числе из ближневосточного региона, рассматривают вариант аренды Николсона с возможностью выкупа. Сообщается, что против такого варианта выступает агент наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля Тим Мешедер, который убеждает руководство красно-белых соглашаться только на полный выкуп трансфера нападающего.
26-летний форвард сборной Ямайки Шамар Николсон перешел в "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах за клуб, 4 забитых гола и 2 результативных передачи.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: азиатские клубы интересуются форвардом "Спартака" Николсоном
По информации источника, нападающий "Спартака" Шамар Николсон стал объектом трансферного интереса клубов из Азии, в том числе Ближнего Востока.
Фото: ФК "Спартак"