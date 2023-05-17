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Игрок "Локомотива" Камано: мне было понятно, что Дзюба легенда российского футбола, ещё до того, когда он пришел в клуб

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Гвинейский футболист "Локомотива" Франсуа Камано поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- И Дзюба, и Изидор — классные игроки. Тренер решает, какая тактика будет лучше. Дзюба? Мне было понятно, что он легенда российского футбола, ещё до того, когда он пришел в "Локо". Он всегда знает, как забить, как сохранить мяч. Неудивительно, что он хорош, - приводит мнение Камано "Чемпионат".

Российский форвард Артем Дзюба этом зимой перебрался в "Локомотив". В футболке железнодорожников Артем сумел забить 8 голов и оформить 4 голевых пасов в 9 играх. Своих главных достижений в карьере Дзюба добился в составе другого российского коллектива "Зенита". В невском клубе он четырежды становился чемпионом России. Также Артем смог стать лучшим голеадором в истории РПЛ. Футболисту удалось стать вторым бомбардиром и третьим ассистентом в истории коллектива с берегов Невы. Еще одним достижением Дзюбы является то, что он делит с Александром Кержаковым 1-е место среди бомбардиров сборной России. Оба игрока забили по 30 голов в составе национальной команды.


Дзюба Камано Локомотив
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