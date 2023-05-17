- Я считаю, что российские клубы вернут в еврокубки только тогда, когда все происходящее сейчас в мире закончится. Думаю, уже скоро. Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране! Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие деньги не отказался. Вперед, Россия, - приводит комментарий Ари "РБ Спорт".
Бразильский центрфорвард Ари выступал в России с 2010 года. Тогда форвард перебрался в московский "Спартак" из голландского "АЗ Алкмар". Также футболист представлял цвета "Краснодара" и "Локомотива". Все за свою карьеру Ари забил 66 голов за 225 поединков в РПЛ. Также в активе игрока 46 голевых пасов. Отметим, что Ари в России сумел завоевать чемпионство и Кубок России. Эти трофеи он выиграл в составе столичного "Локомотива". Примечательно, что в 2018 году Ари получил статус гражданина РФ и даже сумел дебютировать за сборную России, выйдя в контрольном поединке со сборной Германии (0:3). Также Ари поучаствовал в игре Лиги наций против Швеции (0:2). В данный момент Ари играет в Бразилии, где защищает цвета местного клуба "Атлетико Сеаренсе". За 8 игр Ари забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ари: не отказался бы от российского гражданства даже за полмиллиона евро. Россия уже стала частью моей жизни!
Экс-игрок "Спартака" Ари поделился своим отношением к России.
Фото: "Чемпионат"