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Галактионов: Дзюба дозированно готовится к игре с "Факелом". Будем отталкиваться от его состояния

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Наставник московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о физическом состоянии нападающего Артема Дзюбы перед матчем 28-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: "СЭ"
"Пиняев в общей группе, Дзюба - индивидуально. Артем дозированно готовится к игре, будем отталкиваться от его состояния", - приводит слова Галактионова Sport24.

Напомним, форвард "Локомотива" Артем Дзюба получил мышечную травму в матче 26-го тура РПЛ против "Сочи" (3:0) и был вынужден покинуть поле на 76-й минуте. Встречу 27-го тура в Самаре с "Крыльями Советов" (1:1) нападающий пропустил.

Дзюба пополнил состав "железнодорожников" в феврале этого года. Он принял участие в 9 матчах чемпионата России, в которых оформил 8+4 по системе гол плюс пас. Игра против воронежского "Факела" в рамках 28 тура первенства страны состоится в Москве 20 мая.


Галактионов Локомотив Дзюба
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