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Гончаренко: нельзя сказать, что "Краснодар" много моментов создал

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Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился своими соображениями по поводу вылета из Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Нельзя сказать, что "Краснодар" много моментов создал. Более того, из первого тайма мы могли выжать что?то большее. Надо в целом оценивать этот кубковый цикл. Большие слова благодарности команде, потому что мы очень сильно старались. Мы начинали свой путь, когда мало очков было в чемпионате, - приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".

"Урал" покинул турнир, проиграв в гостях "Краснодару". Для екатеринбуржцев матч начался неудачно. Уже на 8-й минуте они пропустили от бразильского защитника Кайо, который успешно сыграл на угловом и поразил ворота гостей. Но в середине первых 45 минут дружина Гончаренко сумела установить равенство на табло. Свою фамилию в протокол записал румын Эрик Бикфалви, играющий на позиции атакующего хавбека. Казалось бы, "Уралу" удастся перевернуть поединок. Но во второй половине игры "Краснодар" снова забил. Своих болельщиков голом порадовал колумбийский центрфорвард Джон Кордоба. Этот мяч оказался победным для хозяев. Теперь южане попытаются выиграть свой первый трофей в истории. В соперниках - ЦСКА Владимира Федотова.


Гончаренко Урал Краснодар
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