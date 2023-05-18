- Нас пригласили на первую игру, на трибуну с фанатами заходили, перекличку устраивали. Все было очень интересно. Сразу ностальгия в душе, вспоминаю те игры, когда они были на трибунах "Спартака". Это совсем другие ощущения!
Активная часть болельщиков "Спартака" перестала ходить на домашние матчи в знак протеста против Fan ID, который с декабря 2022 года требуется для посещения абсолютно всех игр Российской Премьер-Лиги. Некоторое время назад были предложены реформы закона о карте болельщика, облегчающие получение Fan ID отдельными категориями граждан.
Источник: "Спорт-экспресс"
Литвинов: сразу ностальгия в душе, вспоминаю те игры, когда фанаты были на трибунах "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов признался, что скучает по матчам с фанатами красно-белых на трибунах.
Фото: ФК "Спартак"