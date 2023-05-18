– Чем нас "купил" молодой тренер Абаскаль? Все зависит от тренировочного процесса, поведения, того, как он до нас все каждый день доносит. Гильермо делал все, чтобы команда сплотилась. Называем ли мы его за глаза Рыжим? Нет, ха-ха. Просто Гильермо или Абаскаль.
Куда весной у "Спартака" исчез осенний баланс? Почему возникли проблемы в защите? Сами до конца не понимаем, что случилось. Вроде все делаем как раньше, выкладываемся по максимуму, а результат другой. В оставшихся играх нужно сделать все, чтобы вернуть ту уверенность, – приводит слова Литвинова "СЭ".
В последних одиннадцати матчах "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего две победы. Красно-белые сенсационно выбыли из борьбы за Кубок России, проиграв в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" - клубу-середняку Первой лиги. В турнирной таблице чемпионата страны "Спартак" опустился за пределы топ-3 и рискует остаться без медалей. Хотя перед рестартом сезона многие предрекали москвичам борьбу с "Зенитом" за верхнюю строчку.
За три тура до финиша сезона у подопечных Абаскаля одинаковое количество очков с идущим третьим "Ростовом" (по 50), но дончане располагаются выше за счет преимущества в личных встречах. В ближайшие выходные красно-белые на своем поле примут ЦСКА в столичном дерби. "Армейцы" занимают второе место в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 балла.
Литвинов – о весеннем кризисе "Спартака": сами до конца не понимаем. Вроде все делаем как раньше, а результат другой
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился своими взаимоотношениями с главным тренером команды Гильермо Абаскалем и порассуждал о весеннем спаде красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"