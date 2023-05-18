– Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернется? Возвращение больше зависит от работы его коллег, – приводит слова Каманцева "СЭ".
Представитель Калуги Евгений Кукуляк допустил грубую ошибку в концовке первого тайма встречи 27-го тура чемпионата России в Подмосковье между "Химками" и "Спартаком" (1:1), оставив гостей в меньшинстве. ЭСК РФС официально признал, что судья необоснованно показал желтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову, которая стала для него уже второй и привела к удалению. Оставшись вдесятером, гостям удалось избежать поражения благодаря голу нападающего Александра Соболева. Примечательно, что ранее Кукуляк уже "попадал в ротацию" после скандального судейства кубкового матча между "Зенитом" и "Динамо".
Каманцев: судья Кукуляк не будет получать назначения в ближайшее время. Его возвращение зависит от работы его коллег
Председатель судейского департамента РФС Павел Каманцев заявил, что рефери из Калуги Евгений Кукуляк временно отстранен от назначений на матчи РПЛ после ошибки в матче 27-го тура РПЛ между "Химками" и "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Химки"