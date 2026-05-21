Колосков прокомментировал возможный уход Тюкавина из "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

- Это всё субъективное мнение, перерос он " Динамо " или нет. Ну вы скажете, что перерос, а другой эксперт не будет согласен. Как будет предложение, тогда можно будет говорить, - передаёт слова Колоскова Vprognoze

Почётный президент РФС дал понять, что пока не видит смысла обсуждать будущее нападающего без конкретики со стороны других клубов.Несмотря на травмы по ходу сезона, Тюкавин вновь стал одним из самых продуктивных игроков бело-голубых. В 31 матче во всех турнирах форвард напрямую поучаствовал в 19 голах команды: на счету нападающего 15 забитых мячей и четыре результативные передачи.Действующее соглашение футболиста с "Динамо" рассчитано до лета 2030 года.