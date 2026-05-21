Колосков прокомментировал возможный уход Тюкавина из "Динамо"

Вячеслав Колосков прокомментировал разговоры о возможном уходе Константина Тюкавина из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Почётный президент РФС дал понять, что пока не видит смысла обсуждать будущее нападающего без конкретики со стороны других клубов.

- Это всё субъективное мнение, перерос он "Динамо" или нет. Ну вы скажете, что перерос, а другой эксперт не будет согласен. Как будет предложение, тогда можно будет говорить, - передаёт слова Колоскова Vprognoze.

Несмотря на травмы по ходу сезона, Тюкавин вновь стал одним из самых продуктивных игроков бело-голубых. В 31 матче во всех турнирах форвард напрямую поучаствовал в 19 голах команды: на счету нападающего 15 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Действующее соглашение футболиста с "Динамо" рассчитано до лета 2030 года.

