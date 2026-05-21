По информации источника, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский, Артем Касимов, Степан Оганесян и Павел Горелов могут покинуть клуб. По арендованным Ду Кейросу и Тиграну Аванесяну ещё нет решения, но они также близки к уходу.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Оренбург" занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 30 матчах. Подопечные Ильдара Ахметзянова одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений в чемпионате.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
Семь футболистов могут покинуть "Оренбург" летом
