Семь футболистов могут покинуть "Оренбург" летом

Семь футболистов могут покинуть "Оренбург" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский, Артем Касимов, Степан Оганесян и Павел Горелов могут покинуть клуб. По арендованным Ду Кейросу и Тиграну Аванесяну ещё нет решения, но они также близки к уходу.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Оренбург" занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 30 матчах. Подопечные Ильдара Ахметзянова одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений в чемпионате.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

