"Зенит" предложил 15 млн евро за игрока "Трабзонспора" - источник

Зенит " готов заплатить 15 миллионов евро за игрока "Трабзонспора".

По информации источника, петербургский клуб предложил за Фелипе Аугусто 12 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещё 3 миллиона - в виде бонусов.



Футболист выступает в составе турецкого "Трабзонспора" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 39 матчей и забил 15 голов. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Аугусто по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.



Источник: журналист Serdar