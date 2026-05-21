"Зенит" предложил 15 млн евро за игрока "Трабзонспора" - источник

"Зенит" готов заплатить 15 миллионов евро за игрока "Трабзонспора".
Фото: ФК "Трабзонспор"
По информации источника, петербургский клуб предложил за Фелипе Аугусто 12 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещё 3 миллиона - в виде бонусов.

Футболист выступает в составе турецкого "Трабзонспора" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 39 матчей и забил 15 голов. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Аугусто по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Источник: журналист Serdar

