Павлюченко признался, что ждал медалей от "Спартака"

- Хотелось, чтобы "Спартак" занял третье место. Правда, это не тот клуб, в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе. Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось, - приводит слова Павлюченко "Спорт-Экспресс".
В заключительном туре сезона команда не сумела обыграть махачкалинское "Динамо" - встреча завершилась со счётом 0:0. В итоге бронзовые медали достались "Локомотиву".
При этом у красно-белых ещё остаётся шанс завершить сезон с трофеем. 24 мая "Спартак" сыграет против "Краснодара" в Суперфинале Кубка России.