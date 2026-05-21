Матчи Скрыть

Павлюченко признался, что ждал медалей от "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал итоговое четвёртое место красно-белых в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-нападающий признался, что рассчитывал увидеть московскую команду в тройке призёров.

- Хотелось, чтобы "Спартак" занял третье место. Правда, это не тот клуб, в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе. Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось, - приводит слова Павлюченко "Спорт-Экспресс".

В заключительном туре сезона команда не сумела обыграть махачкалинское "Динамо" - встреча завершилась со счётом 0:0. В итоге бронзовые медали достались "Локомотиву".

При этом у красно-белых ещё остаётся шанс завершить сезон с трофеем. 24 мая "Спартак" сыграет против "Краснодара" в Суперфинале Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится