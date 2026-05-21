По информации источника, петербургский клуб готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. Сине-бело-голубые хотят купить футболистов топ-уровня с российским паспортом.
"Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. Подопечные Сергея Семака одержали 20 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате.
В рамках Кубка России команда вылетела в полуфинале Пути регионов.
Источник: Telegram-канал "Mash на спорте"
Стало известно, какую сумму "Зенит" готов потратить на трансферы летом - источник
