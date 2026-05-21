Мостовой назвал преимущество "Спартака" в матче с "Краснодаром"

"Я считаю, что шансы "Спартака" и "Краснодара" в Суперфинале Кубка России равные - 50 на 50.
По моему мнению, единственное преимущество московской команды над кубанской - это то, что матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве, который заполнят спартаковские болельщики", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
По итогам РПЛ сезона-2025/26 "быки" заняли второе место в турнирной таблице, красно-белые расположились на четвертой строчке.