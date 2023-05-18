– Никто из "Локомотива" не выходил на связь по поводу переходов Лукаса Веры, Мансильи и Флорентина. Лукас Вера не встречался с руководством московского клуба", – передает слова Андреева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лукас Вера, Флорентин Габриэл и Брайан Мансилья, которые принадлежат "Оренбургу", входят в сферу интересов московского "Локомотива". Отмечалось, что "железнодорожники" рассматривают данных легионеров в качестве потенциальных трансферов в летнее межсезонье.
Спортдир "Оренбурга" отреагировал на слухи о том, что Мансилья, Вера и Флорентин интересны "Локомотиву"
Дмитрий Андреев, спортивный директор "Оренбурга", прокомментировал новость о том, что сразу несколько легионеров его команды вошли в шорт-лист "Локомотива".
Фото: ФК "Оренбург"