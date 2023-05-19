- Чем мне запомнилась работа судей в России? О российских арбитрах у меня осталась неплохая память. В России судьи допускают много ошибок? Думаю, что они не хуже европейских в этом смысле. Ощущал ли предвзятость к какой-то команде, например, к "Зениту"? Я не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! – приводит комментарий Рианчо Legalbet.
В весенней части РПЛ судьи отметились большим количеством ошибок. После каждого тура у разных команд возникают вопросы к арбитрам. В частности, на неделе ЭСК признала, что калужанин Евгений Кукуляк принял ошибочное решение, удалив спартаковца Даниила Денисова в поединке против "Химок" (1:1). А в 27-м туре грубую ошибку уже допустили сочинец Павел Кукуян, который, по мнению комиссии, должен был отменять второй гол "Зенита" в игре со Спартаком (3:2). Также стоит упомянуть, что один из лучших рефери Сергей Иванов, представляющий Ростов, тоже допускал ошибки. В игре "Спартак"- "Динамо" (3:3) он ошибочно наказал динамовцев 11-метровым и не удалил форварда москвичей Александра Соболева. Еще судьи ошибались в поединке "Пари НН" – "Крылья Советов" (2:1). Игру обслуживал Роман Галимов.
Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"!
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился своей точкой зрения на судейство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"