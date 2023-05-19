Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
18:00
АланияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
22:00
МонакоНе начат

Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился своей точкой зрения на судейство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Чем мне запомнилась работа судей в России? О российских арбитрах у меня осталась неплохая память. В России судьи допускают много ошибок? Думаю, что они не хуже европейских в этом смысле. Ощущал ли предвзятость к какой-то команде, например, к "Зениту"? Я не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! – приводит комментарий Рианчо Legalbet.

В весенней части РПЛ судьи отметились большим количеством ошибок. После каждого тура у разных команд возникают вопросы к арбитрам. В частности, на неделе ЭСК признала, что калужанин Евгений Кукуляк принял ошибочное решение, удалив спартаковца Даниила Денисова в поединке против "Химок" (1:1). А в 27-м туре грубую ошибку уже допустили сочинец Павел Кукуян, который, по мнению комиссии, должен был отменять второй гол "Зенита" в игре со Спартаком (3:2). Также стоит упомянуть, что один из лучших рефери Сергей Иванов, представляющий Ростов, тоже допускал ошибки. В игре "Спартак"- "Динамо" (3:3) он ошибочно наказал динамовцев 11-метровым и не удалил форварда москвичей Александра Соболева. Еще судьи ошибались в поединке "Пари НН" – "Крылья Советов" (2:1). Игру обслуживал Роман Галимов.


Рианчо Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава РФС Дюков подтвердил ведение переговоров об организации товарищеской игры сборной России в июне на территории РФ
Официально: "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Йокановичем
La Repubblica: экс-главный тренер "Зенита" Спаллетти хочет покинуть "Наполи"
Андрей Мостовой – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: иногда в раздевалке сидишь и чувствуешь себя как в Рио 3
"Арсенал" готов предложить за хавбека "Вест Хэма" Райса 105 млн евро
Наставник "Алании" Василенко: по отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма
Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу
Журналист Нагучев: новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Ариса" Шпилевский 5
Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ 1
Зиньковский – о Европе: ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют
Андрей Мостовой: очень хочется попасть в одну из ведущих лиг 4
Зиньковский: Пиняев - новый Аршавин? Андрей - он один
Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ 1
Медведев: медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Все, кто причастен, будут награждены
Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! 6