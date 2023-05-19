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Зиньковский: Пиняев - новый Аршавин? Андрей - он один

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Российский футболист "Спартака" Антон Зиньковский высказался по поводу сравнений Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.
Фото: "Чемпионат"
- В какое-то время меня тоже часто сравнивали с Аршавиным. Были схожи некоторые движения. Что касается Сереги — во-первых, он талант. У него есть задатки большого футболиста. Дай бог, чтобы он их раскрыл. А новый Аршавин или старый... Аршавин — он один. И он крутой. А Пиня пусть будет офигенным Пиняевым, - приводит мнение Зиньковского Sport24.

Российский атакующий полузащитник Андрей Аршавин, завершивший карьеру в 2019 году, известен российским болельщикам по выступлениями за "Зенит" из Санкт-Петербурга, воспитанником которого он является. В майке невского клуба россиянин сыграл 376 поединков. За этот отрезок Андрею удалось забить 80 голов и записать на свой счет 108 голевых пасов. Также Аршавин долгое время представлял цвета английского "Арсенала". В составе лондонского коллектива футболист сумел набрать 31+ 46 по системе гол плюс в 144 играх. Отметим, что в активе Аршавина 17 мячей в 75 встречах за сорную России.


Зиньковский Спартак Пиняев Аршавин Локомотив Зенит
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