- Без сомнения, будут. Я думаю, что есть много игроков, за которыми наблюдает множество клубов. На чемпионате мира будут скауты и эксперты всех главных команд мира. Естественно, что за Ренаном будут следить, - приводит мнение Барбозы "Спорт День за Днем".
Бразилец Роберт Ренан представляет цвета "Зенита" из Санкт-Петербурга с зимы 2023 года. Талантливый защитник перебрался из "Коринтианса". Футболист сразу же сумел завоевать место в основе невского коллектива. В сине-бело-голубой майке бразильский игрок сумел провести 10 встреч (897 игровых минут). За небольшой промежуток нахождения в "Зените" Ренан смог выиграть золотые медали РПЛ. После чего Роберт отправился в сборную Бразилии, где продолжает подготовку к молодежному ЧМ, который стартует в этот уик-энд. Примечательно, что зенитовцу только 19 лет. В группе южноамериканской команды числятся Италия, Доминикана и Нигерия. Ранее сообщалось, что в услугах Ренан заинтересован "Реал" и несколько английских клубов.
Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ
Агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, будут ли иностранные клубы следить за выступлением Роберта Ренана на молодежном чемпионате мира.
Фото: ФК "Зенит"