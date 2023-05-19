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Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ

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Агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, будут ли иностранные клубы следить за выступлением Роберта Ренана на молодежном чемпионате мира.
Фото: ФК "Зенит"
- Без сомнения, будут. Я думаю, что есть много игроков, за которыми наблюдает множество клубов. На чемпионате мира будут скауты и эксперты всех главных команд мира. Естественно, что за Ренаном будут следить, - приводит мнение Барбозы "Спорт День за Днем".

Бразилец Роберт Ренан представляет цвета "Зенита" из Санкт-Петербурга с зимы 2023 года. Талантливый защитник перебрался из "Коринтианса". Футболист сразу же сумел завоевать место в основе невского коллектива. В сине-бело-голубой майке бразильский игрок сумел провести 10 встреч (897 игровых минут). За небольшой промежуток нахождения в "Зените" Ренан смог выиграть золотые медали РПЛ. После чего Роберт отправился в сборную Бразилии, где продолжает подготовку к молодежному ЧМ, который стартует в этот уик-энд. Примечательно, что зенитовцу только 19 лет. В группе южноамериканской команды числятся Италия, Доминикана и Нигерия. Ранее сообщалось, что в услугах Ренан заинтересован "Реал" и несколько английских клубов.


Ренан Барбоза Зенит Сборная Бразилии
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