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Созин за "Спартак" болеют 80% болельщиков России. И именно дерби с ЦСКА – самые важные в РПЛ

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Член комитета по этике Андрей Созин поделился своей точкой зрения по поводу популярности "Зенита" и "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
- Я уверен: "Спартак" – самый популярный клуб страны, за него болеют 80% болельщиков России. И именно дерби с ЦСКА – самые важные в РПЛ, а главное – самые непредсказуемые (в отличие от матчей с "Зенитом"). В каком бы состоянии и на каком бы месте ни шли команды, проходных матчей у них не бывает. Так что матч "Зенит" – "Спартак" – это важное событие для Санкт-Петербурга, а матч "Спартак" – ЦСКА – самое важное для всей России, - приводит мнение Созина "Чемпионат".

Среди футбольной общественности давно идут споры о популярности двух клубов – "Спартака" и "Зенита". Ранее, в 2016 году. ВЦИОМ опубликовал опрос, в ходе которого стало известно, что невский коллектив популярнее москвичей. При этом, в московском клубе не согласны с этим выводом. Отметим, что "Газпром Арена", являющаяся домашним стадионом "Зенита", остается самой посещаемой даже в эпоху Fan ID.

Отметим, что в этом сезоне "Спартак" и "Зенит" встречались 5 раз. 4 раза победу праздновала дружина Сергея Семака. В частности, в последнем матче "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и завоевал золотые медали российского первенства пятый раз подряд. Сегодня ЦСКА и "Спартак" сразятся между собой. Поражение от армейцев не оставит шансов красно-белому коллективу на серебряные медали и практически лишит их бронзовых.


Созин ЦСКА Спартак Зенит
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