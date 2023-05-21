- Насколько вероятно возвращение Бальбуэна? Это будет зависеть от тех решений, которые приняты ФИФА. С ним есть контакт? Общаемся. Но пока решений нет. Это многоуровневая задача, где все зависит не только от его настроя, а от множества факторов, - приводит комментарий Гафина "Матч ТВ".
Парагвайский футболист Фабиан Бальбуэна, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Динамо" летом 2021 года. Футболист провел в бело-голубой футболке 32 поединка, в которых сумел забить 3 гола. Также в активе парагвайца 1 голевой пас. Минувшим летом Фабиан покинул Москву и перебрался в бразильский "Коринтианс", приостановив контракт с москвичами. В этом сезоне Бальбуэна провел в составе бразильского коллектива 10 игр, в которых забил 1 гол. Трудовое соглашение парагвайского защитника с "Динамо" рассчитано до конца июня 2025 года. В августе Бальбуэна отпразднует свое 33-летие. Динамо начнет новый сезон с новым тренером. Сейчас клуб пребывает в поисках наставника.
Член СД "Динамо" Гафин: возвращение Бальбуэна? Это будет зависеть от тех решений, которые приняты ФИФА. Мы общаемся
Член совета директор "Динамо" Дмитрий Гафин поделился информацией о возможном возвращении парагвайца Фабиана Бальбуэны.
Фото: premierliga.ru