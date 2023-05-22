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Кристофер Мартинс летом может покинуть "Спартак"

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Люксембургский футболист Кристофер Мартинс может перебраться в другой клуб.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, люксембуржец Кристофер Мартинс Перейра, играющий на позиции опорного хавбека может покинуть "Спартак" и перебраться в другой клуб. В связи с этим спортдиректор москвичей Пол Эшуорт считает, что красно-белым необходимо летом осуществить трансфер опорного полузащитника.

Кристофер Мартинс Перейра пополнил состав "Спартака" зимой 2022 года. Футболист провел в майке столичного коллектива 36 игр. За этот отрезок люксембуржец сумел забить 4 гола. Также к своим забитым мячам он приплюсовал еще 7 голевых пасов. В этом сезоне на счету Кристофера 3+4 по системе гол плюс пас в 22 поединках. Контракт Мартинса со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2026 года. В феврале спартаковцу исполнилось 26 лет.

Источник: Metaratings.ru


Мартинс Перейра Спартак
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