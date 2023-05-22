- Сегодня "Нижний Новгород" заслуженно победил. Про удаление нет смысла говорить. Мы начали спасать положение, когда уже было поздно. "Пари НН" больше хотел выиграть, поэтому победил, - приводит комментарий Хохлова "Матч ТВ".
"Сочи" на гостевом поле потерпел разгромное поражение от "Пари НН", возглавляемого Сергеем Юраном. Сочинцы пропустили четыре безответных мяча. Примечательно, что все голы пришлись на вторые 45 минут. В последних 6 турах у южан 2 победы и 4 поражения. Отметим, что "Сочи" находится в середине таблицы и уже не имеет турнирной мотивации. Дружина Дмитрия Хохлова располагается 10-й строчке. В следующем туре "барсы" на своей домашней арене примут чемпиона России "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Хохлов: "Пари НН" больше хотел выиграть, поэтому победил
Наставник "Сочи" Дмитрий Хохлов поделился своими соображениями по поводу поражения от "Пари НН" (0:4).
Фото ФК "Сочи"