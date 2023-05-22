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Юран – о победе над "Сочи": раньше не могли забить на тренировках. Достучался

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Наставник "Пари НН" Сергей Юран поделился своей точкой зрения на победу над "Сочи" (4:0).
Фото: "Чемпионат"
- Стали на тренировках забивать, ведь мы же не могли на тренировках забить мячи в двухсторонних играх, в тактических упражнениях. Я заострял внимание, что как минимум пять?шесть человек у нас должно участвовать в атаке. Есть рабочая нога — нужно бить в створ ворот. Достучался, - приводит комментарий Юрана "Матч ТВ".

"Пари НН" Сергея Юрана на своей домашней арене сумел разгромно обыграть "Сочи", отправив в ворота своих соперников 4 безответных мяча. Счет в игре открыл россиянин Виктор Александров, играющий на позиции защитника. Счет 2:0 на табло зажег полузащитник Дмитрий Рыбчинский. После этого дружине Юрана удалось еще дважды поразить ворота сочинцев. Третий гол нижегородцев на свой счет записал российский центрфорвард Вячеслав Кротов. Уже в компенсированное время "Пари НН" забил 4-й гол. Своих болельщиков точным ударом порадовал защитник из России Никита Каккоев. Несмотря на победу, "Пари НН" продолжает оставаться в зоне стыков, занимая 14-ю позицию. В РПЛ осталось провести всего 2 тура. Нижегородцы сыграют со Спартаком и "Химками".


Юран Нижний Новгород Сочи
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