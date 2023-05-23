По информации источника, французский форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор хотел летом приостановить действующее соглашение с российским клубом. Однако как сообщается, в связи с внесенными ФИФА поправками, футболист не сможет этого сделать. Уход игрока из клуба теперь возможен только за деньги.
Напомним, ФИФА в понедельник, 22 мая, приняла решение продлить до 30 июня 2024 года возможность для легионеров приостанавливать контракты с клубами России и Украины.
22-летний француз, играющий на позиции центрфорварда, перебрался в "Локомотив" в январе 2022 года из "Монако". Контракт между сторонами был подписан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на счету нападающего 8 забитых мячей и 5 голевых передач в 22 матчах за "железнодорожников".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Изидор хотел приостановить контракт с "Локомотивом"
Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор планировал летом приостановить контракт с российским клубом и покинуть РПЛ.
Фото: Чемпионат.com