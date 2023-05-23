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Шикунов: "Ростов" без Комличенко и Осипенко совсем другая команда

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Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился соображениями по поводу неудачной серии дончан.
Фото: "Чемпионат"
- Может, "Ростов" уже устал. Они прыгнули выше головы. Команда находится не в той форме, которая была раньше. Раньше мячи могли залетать в девятки, а теперь куда-то всё пропало. Это можно назвать спадом. Осипенко и Комличенко выбыли, а "Ростов" без этих двух футболистов совсем другая команда, - приводит мнение Шикунова "РБ Спорт".

"Ростов" Валерия Карпина одержал всего 1 победу в 5 последних поединках. Примечательно, что три последних матча южане проиграли. Желто-синие потерпели поражения в играх с "Факелом" (0:2), "Сочи" (0:1) и "Краснодаром" (0:3). Южное дерби для дончан началось очень неудачно уже к 10-й минуте быки сумели дважды поразить ворота ростовчан. Сначала счет открыл бывший футболист "Ростова" Алексей Ионов, играющий на позиции атакующего полузащитника. 2:0 сделал колумбийский центрфорвард Джон Кордоба.

В первые 45 минут "Краснодару" удалось еще раз отправить мяч в сетку ворот "Ростова". Отличился 18-форвард Александр Кокшаров, забивший свой первый гол в РПЛ. Три поражения подряд сильно сказались на турнирном положении дружины Карпина. Южный коллектив опустился со второго на четвертое место. До конца РПЛ осталось провести всего два тура. "Ростову" предстоит встретиться с "Ахматом" Сергея Ташуева и ЦСКА.


Шикунов Ростов Комличенко Осипенко
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