- Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет, в том числе и с "ПСЖ". Какова вероятность его ухода из "Зенита"? Не могу вам ответить, - передает слова Гарсии Metaratings.ru.
26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" с российским паспортом Малком в текущем сезоне принял участие в 33 матчах своей команды во всех турнирах, забив при этом 26 голов и выполнив 9 ассистентских действий. С 23 забитыми голами в Российской премьер-лиге хавбек является лучшим бомбардиром чемпионата России-2022/2023.
Зимой 2023 года появлялась информация об интересе к Малкому со стороны французского "Пари Сен-Жермен".
Агент Малкома - о возможности ухода игрока из "Зенита": европейские клубы делают запросы, но переговоров нет
Агент атакующего хавбека "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал о ситуации с потенциальным уходом футболиста в другой клуб в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости