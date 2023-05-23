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Джикия: драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — эти правила надо сохранить

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Российский защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мыслями по поводу возможного изменения дисциплинарного регламента в сторону смягчения.
Фото: "Чемпионат"
- Зачем? Чтобы многие позволяли себе такие выходки? Разве это было красиво? Каждый третий тур будут драться. Медиалига неофициальный турнир. Давайте не путать профессиональный спорт, а футбол сегодня один из самых больших видов спорта, с чем-то другим. Драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — эти правила писали сто лет назад, это надо сохранить, - приводит мнение Джикии "РБ Спорт".

В этом сезоне произошло два крупных скандала с участием столичного "Спартака". В ноябре 2022 года футболиста команды Гильермо Абаскаля устроили потасовку в игроками "Зенита" в кубковом поединке. Тогда судивший игру рефери из Воронежа Владимир Москалев принял решение удалить по три игрока с обеих команд. Эти же футболисты получили 6-ти матчевые баны на игры Кубка. В минувшие выходные "Спартак" встречался с ЦСКА и одержал победу. Но игра запомнилась не победой спартаковцев, а выходкой форварда красно-белых Александра Соболева, показавшего нецензурный жест, который он адресовал бразильцу Виллиану Роше, играющему на позиции защитника. Теперь, скорее всего, Соболев получит длительную дисквалификацию. Примечательно, что Роша тоже получил красную и может получить те же санкции, что и спартаковец.


Джикия Соболев Спартак
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