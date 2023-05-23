- Руководство занимается, общается с Сашей и "Фиорентиной". Думаю, сейчас, после чемпионства, шансы сохранить его увеличились. Самому Саше было приятно победить в чемпионате и будет приятно вернуться в Лигу чемпионов, - приводит комментарий Шпилевского "РБ Спорт".
Российский центрфорвард Александр Кокорин завоевал свой второй чемпионский титул, выиграв золотые медали вместе с кипрским "Арисом" в местном первенстве. Ранее футболист становился чемпионом России в составе "Зенита". Отметим, что Александр сыграл одну из ключевых ролей в успехе "Ариса". В 28 играх в футболке коллектива из Лимасола Кокорин наколотил 13 голов. Также в активе воспитанника "Динамо" 6 ассистентских действий. Благодаря этому результату "Арис" теперь будет участвовать в ЛЧ, где начнет свой путь со второго раунда квалификации. При этом этим летом Кокорин будет обязан вернуться в "Фиорентину". У него продолжает действовать контракт с флорентийцами. При этом руководство итальянского коллектива не особо рассчитывает на Кокорина.
Наставник "Ариса": думаю, после чемпионства шансы сохранить Кокорина увеличились
Наставник "Ариса" Алексей Шпилевский высказался по поводу возможного подписания с Александром Кокориным полноценного контракта.
Фото: ФК "Арис"