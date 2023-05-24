– Видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой. Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого, – приводит слова Мостового "РИА Новости".
Нападающий "Спартака" Александр Соболев подвергся публичной обструкции за свое неспортивное поведение во втором тайме центрального матча минувшего тура с московским ЦСКА. 26-летний футболист в эмоциях показал непристойный жест легионеру "армейцев" Виллиану Роше.
Судья Сергей Карасев немедленно отреагировал на данное действие красной карточкой. Поскольку защитник ЦСКА также повторил жест Соболева, он также увидел перед лицом красную карточку. Оба футболиста вызваны на заседание КДК РФС, на котором будет разбираться данный инцидент.
Александр Мостовой: нападающего "Спартака" Соболева травят не от большого ума. Это у людей не все в порядке с головой
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой назвал "травлей" реакцию общественности на непристойный жест форварда красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"