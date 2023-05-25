По информации источника, с Абаскалем уже согласовали кандидатуру полузащитника "Ростова" Даниила Глебова, однако россиянин лишь один из вариантов на усиление позиции центрального полузащитника. "Спартак" продолжает переговоры с руководством ростовчан о возможном трансфере 23-летнего Глебова, однако считает, что цена на футболиста завышена. Среди других вариантов красно-белых есть и иностранцы.
Глебов сыграл за "Ростов" 37 матчей в текущем сезоне, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Источник: Metaratings
Metaratings: Абаскаль потребовал у "Спартака" купить опорного полузащитника. Глебова считают дорогим
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль потребовал у руководства клуба купить опорного полузащитника.
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