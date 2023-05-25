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Альшин: мы хотим остаться в РПЛ, "Факел" заслужил это своей игрой

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Хавбек "Факела" Ильнур Альшин рассказал о мотивации на два заключительных тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Мы хотим остаться в РПЛ, и считаю, что заслужили это своей игрой. Тем более это заслужили наши болельщики, поддерживающие команду уже столько лет. На том же матче с "Локомотивом" в Москве их, наверное, было больше на трибунах, чем местных. Думаю, этим все показано - мы должны играть в Премьер-лиге. Перед сезоном мало кто подумал бы, что мы можем остаться в РПЛ напрямую без стыков. Тем более у нас немного игроков имело опыт игры на таком уровне. Но сейчас намерены зацепиться за этот матч. И с "Крыльями" будет очень важная игра, которая решит многое.

После 28 проведенных туров "Факел" набрал 27 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Эта позиция дает право на участие в стыковых матчах за возможность остаться на будущий сезон в РПЛ. До безопасного 12-го места, на котором расположились самарские "Крылья Советов", воронежский коллектив отстает на два очка. Очный матч за двенадцатую строчку, в котором "Факел" примет самарцев, состоится в рамках 29-го тура первенства страны. Встреча назначена на 28 мая, начало в 16:30 по московскому времени. В заключительном матче текущего розыгрыша чемпионата России воронежцы отправятся в Санкт-Петербург на игру с "Зенитом".

Источник: "Известия"


Факел
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