- Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять - это десять (улыбается). Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня десятое российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для "Зенита": столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас.
"Зенит" досрочно, уже по итогам 26 туров, завоевал золотые медали текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака сделали это в пятый раз подряд за последние пять сезонов. Также этот чемпионский титул стал десятым в истории "сине-бело-голубых". Отметим, что самое первое чемпионское звание клубом с берегов Невы было завоевано еще в СССР в 1984 году. В следующем году "Зенит", основанный 25 мая 1925 года, отметит свой столетний юбилей.
Источник: "Чемпионат"
Генеральный директор "Зенита" Медведев: на повестке дня у нас десятое российское чемпионство
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о том, какие цели стоят перед командой в будущем сезоне.
Фото: ТАСС