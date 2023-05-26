- "Зенит" занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоевывает трофеи. Всё остальное - пустые разговоры. В чём проблема? Стройте такие же команды. Неужели, например, у "Лукойла" не хватает средств на "Спартак"? Но если вы берете Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мацея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича! - цитирует Ловчева RT.
Московский "Спартак" за 28 сыгранных туров Российской премьер-лиги набрал 53 очка и занимает в турнирной таблице третье место, уступая 1 очко ЦСКА. Зимой 2023 года состав красно-белых пополнили 22-летний парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте, купленный у "Серро Портеньо" за 4 миллиона евро, и 21-летний левый защитник "Бенфики" Томаш Тавареш, трансфер которого был выкуплен за 2 миллиона евро.
Чемпионом России в текущем сезоне стал петербургский "Зенит", оформивший итоговую победу в национальном первенстве досрочно - за 4 тура до финиша чемпионата.
Ловчев: приобретите в "Спартак" вместо Маслова, Чернова, Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Видича!
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о подборе игроков в нынешнем составе красно-белых.
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