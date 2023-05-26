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Рианчо: убежден, что без какого-нибудь трофея Абаскаль из "Спартака" не уйдет

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился своей точкой зрения на союз испанца Гильермо Абаскаля и московского коллектива.
Фото: ФК "Спартак"
- Главное достижение "Спартака" в этом сезоне? Продление контракта с Абаскалем. Это инвестиции в будущие успехи. Испанские тренеры по своему менталитету — победители. Убежден, что без какого-нибудь трофея Абаскаль из "Спартака" не уйдет. Руководство должно ему немного помочь с усилением состава, чтобы красно-белые могли бороться с "Зенитом" за чемпионство, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".

Испанский специалист Гильермо Абаскаль был утвержден рулевым "Спартака" летом 2022 года. Под его руководством московский коллектив провел отличную осень. Отставание от гегемона "Зенита" из Санкт-Петербурга составляло всего 6 очков. Эти успехи не остались незамеченными. Минувшей зимой руководство красно-белого коллектива пролонгировало договор с Абаскалем до 2025 года. Примечательно, что весеннюю часть национального первенства "Спартак" проводит не так хорошо. Команда одержала всего 4 победы в 11 встречах. Также довольно болезненным получился вылет из Кубка России. "Спартак" в гостях проиграл "Акрону", представляющему Первую лигу, со счетом 1:2. За два тура до конца РПЛ москвичи располагаются на 3-й строчке и ведут борьбу с ЦСКА, который идет вторым, за серебряные медали.


Рианчо Абаскаль Спартак
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