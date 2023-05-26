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Глава судей РФС Каманцев: делаем всё возможное, чтобы стыковые матчи прошли с использованием VAR

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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о возможности использования ВАР на стыковых поединках.
Фото: РФС
- Мы делаем всё возможное, чтобы технология VAR была доступна в любой точке нашей страны и стыковые матчи прошли с использованием данной системы. Поэтому ещё до окончания чемпионата и определения пар участников стыковых матчей мы начали подготовку стадионов Первой лиги, где потенциально могут пройти игры, к работе системы VAR, - приводит комментарий Каманцева "Матч ТВ".

Этот сезон РПЛ подходит к своему завершению. Командам осталось провести всего 2 игры. После чего они уйдут в отпуск. Чемпион стал известен еще в начале мая. Золотые медали привычно забрал "Зенит". Также определились команды, которые следующий сезон проведут в Первой лиге. Высший дивизион досрочно покинули "Химки" и "Торпедо". В оставшихся двух турах интерес вызывает, помимо борьбы за серебро, борьба за 12-е место. Напомним, что команды, финишировавшие на 13-й и 14-й строчках, примут участие в стыках за право остаться в РПЛ на будущий сезон. Сейчас на спасительном месте находятся "Крылья Советов". Ниже самарцев располагаются "Факел" и "Пари НН". По итогам сезона Первой лиги участие в следующем розыгрыше РПЛ примут "Балтика" и "Рубин".


Камано Нижний Новгород Факел Енисей Родина Алания
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