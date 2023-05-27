- Думаю, что у Баринова не было однозначного решения по поводу переезда в Европу, поэтому хавбек подписал новый контракт с "Локомотивом". Жизнь постоянно вносит какие-то коррективы. Плюс контракт не ограничивает возможность Баринова уехать в другой чемпионат, он лишь позволит в случае трансфера "железнодорожникам" заработать. Если будет предложение, то полузащитник поедет. У "Локомотива" достаточно серьезные намерения на следующий сезон, клуб хочет побороться за медали. Поэтому и сохранили в составе Баринова, - передает слова Гаджиева Betonmobile.
24 мая 2023 года московский "Локомотив" объявил о продлении контракта со своим воспитанником и капитаном команды - 26-летним опорным полузащитником Дмитрием Бариновым. Новое соглашение между игроком и клубом будет действовать до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету Баринова 33 матча за красно-зеленых во всех турнирах, 2 забитых гола и 5 ассистентских действий. Ранее Дмитрий Баринов неоднократно заявлял в интервью, что хотел бы когда-нибудь попробовать свои силы в одном из зарубежных чемпионатов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Локомотив" находится на девятом месте с 39 очками в 28 матчах, при этом на весеннем отрезке после прихода на пост главного тренера Михаила Галактионова "железнодорожники" набрали 26 очков в 11 матчах.
Гаджиев: "Локомотив" хочет побороться за медали в следующем сезоне - поэтому и сохранили в составе Баринова
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал продление контракта между "Локомотивом" и опорным полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ