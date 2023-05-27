- Мы в любом случае понимали, что внизу таблицы борьба напряженная. Мы нервозно чувствовали себя до того, как счет стал 3:0. Понимали, что от "Химок" можно ждать чего угодно, они могут сыграть раскрепощенно, разные схемы могут быть. Было важно забить первыми и держать игру под контролем. В целом сезон хорошо провели, были взлеты и падения, но характер у команды был виден, - приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".
"Урал" сумел одержать вторую победу в последних 10 играх национального первенства, разгромив "Химки" Андрея Талалаева (3:0). Счет был открыт на 24-й минуте встречи. Болельщиков хозяев точным ударом огорчил Александр Юшин, играющий на позиции нападающего. Он же и удвоил счет на 40-й минуте игры. Екатеринбуржцы смогли довести дело до разгрома во вторые 45 минут матча. Счет 3:0 сделал хорватский центральный хавбек Даниел Мишкич. Он отличился на 63-й минуте. Стоит внимания, что тремя голевыми пасами отметился другой полузащитник Андрей Егорычев. Эта победа позволила дружине Гончаренко набрать 33 очка и укрепиться на 11-й позиции в таблице. Теперь "Урал" может чувствовать себя спокойно. Команда обеспечила себе участие в следующем розыгрыше РПЛ.
Гончаренко - о победе над "Химками": нервозно чувствовали себя до того, как счет стал 3:0
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился своими соображениями по поводу победы над "Химками" (3:0).
Фото: РИА Новости