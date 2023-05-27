Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Сочи
19:00
ЗенитНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
17:00
РодинаНе начат
Волгарь
17:00
Краснодар-2Не начат
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Кубань
17:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат
Рубин
18:00
Динамо МхНе начат
Арсенал Тула
18:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:00
АкронНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
19:00
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Шальке-041 тайм
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Майнц1 тайм
Кёльн
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Вердер1 тайм

Гончаренко - о победе над "Химками": нервозно чувствовали себя до того, как счет стал 3:0

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился своими соображениями по поводу победы над "Химками" (3:0).
Фото: РИА Новости
- Мы в любом случае понимали, что внизу таблицы борьба напряженная. Мы нервозно чувствовали себя до того, как счет стал 3:0. Понимали, что от "Химок" можно ждать чего угодно, они могут сыграть раскрепощенно, разные схемы могут быть. Было важно забить первыми и держать игру под контролем. В целом сезон хорошо провели, были взлеты и падения, но характер у команды был виден, - приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".

"Урал" сумел одержать вторую победу в последних 10 играх национального первенства, разгромив "Химки" Андрея Талалаева (3:0). Счет был открыт на 24-й минуте встречи. Болельщиков хозяев точным ударом огорчил Александр Юшин, играющий на позиции нападающего. Он же и удвоил счет на 40-й минуте игры. Екатеринбуржцы смогли довести дело до разгрома во вторые 45 минут матча. Счет 3:0 сделал хорватский центральный хавбек Даниел Мишкич. Он отличился на 63-й минуте. Стоит внимания, что тремя голевыми пасами отметился другой полузащитник Андрей Егорычев. Эта победа позволила дружине Гончаренко набрать 33 очка и укрепиться на 11-й позиции в таблице. Теперь "Урал" может чувствовать себя спокойно. Команда обеспечила себе участие в следующем розыгрыше РПЛ.


Гончаренко Урал Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гончаренко - о победе над "Химками": нервозно чувствовали себя до того, как счет стал 3:0
40-летний Лебеденко продлил контракт с "Торпедо" до 2024 года 1
Егорычев стал первым игроком "Урала", отдавшим 3 ассиста, с момента возвращения уральцев в РПЛ
Вингер "Коринтианса" Педро близок к переходу в "Арсенал". У "Зенита" есть право преимущественного выкупа бразильца 4
"Урал" одержал разгромную победу над "Химками" и обеспечил себе участие в следующем розыгрыше РПЛ 2
Стартовые составы "Торпедо" и "Оренбурга" на матч 29-го тура чемпионата России по футболу 2
Стрепетов: "Зенит" ждал два года, пока Малком заиграет, а теперь хотим, чтобы Кассьерра заиграл за сезон
"Рубин" после выхода в РПЛ хочет усилить три позиции в центральной оси
Силкин: Кокорину не нужно в РПЛ. Будет здорово, если он вернется в Италию 2
Агент Мантуана – о будущем игрока "Зенита": мы общаемся с несколькими клубами
Официально: Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом сезона в АПЛ
Спортивный директор "Рубина": Самошников сказал, что у него нет предварительного контракта с "Локомотивом"
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball по итогам 28 тура РПЛ 3
Биджиев: я бы не заглядывал в паспорт Дзюбе. Он своей игрой показывает, что не надо это делать
Представители "Челси" опровергли информацию о том, что лондонцы заинтересованы в трансфере Захаряна