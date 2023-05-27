- Сегодня была очень хорошая игра. У нас не было 3-4 игроков основы, но мы показали, как нужно играть всегда. В первом тайме мы играли очень хорошо, когда были в равных составах. Но потом случилась красная карточка, и стало очень тяжело. Но мы хорошо сыграли в обороне. Самое главное, что мы забрали 1 очко.
- Что нужно сделать 11 июня, чтобы оставить Кубок себе?
- Играть также, как и всегда, как сегодня. Просто играть в футбол с мячом, сегодня играли очень хорошо. Это нужно перенести на финал.
- Вы начинали этот год матчем с ЦСКА в Москве, где проиграли 0:3, сегодня 0:0, также было 1:0 в вашу пользу. Можно ли сказать, что "Краснодар" очень сильно изменился, и вы стал сильнее. Если да, то в чем?
- Сто процентов, можно сказать, мы хорошо начали этот сезон. У нас был хороший результат, но потом проиграли. У нас очень молодая команда. Сейчас очень много поменяли и показываем хорошую игру, - передает слова Рамиреса корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.
Хавбек "Краснодара" Баньяц - о ничьей с ЦСКА: в первом тайме мы играли очень хорошо
Сербский футболист "Краснодара" Михайло Баньяц поделился мнением по поводу ничьей с ЦСКА (0:0) в 29 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"