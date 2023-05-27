Хавбек "Краснодара" Баньяц - о ничьей с ЦСКА: в первом тайме мы играли очень хорошо

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- Сегодня была очень хорошая игра. У нас не было 3-4 игроков основы, но мы показали, как нужно играть всегда. В первом тайме мы играли очень хорошо, когда были в равных составах. Но потом случилась красная карточка, и стало очень тяжело. Но мы хорошо сыграли в обороне. Самое главное, что мы забрали 1 очко.- Играть также, как и всегда, как сегодня. Просто играть в футбол с мячом, сегодня играли очень хорошо. Это нужно перенести на финал.- Сто процентов, можно сказать, мы хорошо начали этот сезон. У нас был хороший результат, но потом проиграли. У нас очень молодая команда. Сейчас очень много поменяли и показываем хорошую игру, - передает слова Рамиреса корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.