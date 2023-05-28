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Карпин: если бы мне кто-то до начала сезона сказал, что "Ростов" будет в топ-5, я бы покрутил у виска

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился своей точкой зрения по поводу турнирного положение дончан.
Фото: ФК "Ростов"
- Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто-то до начала сезона сказал, что мы будем в топ-5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший. Я еще не говорю о логистике, а по команде, которая у нас есть, я бы не поверил. Игра с ЦСКА? Концовку сезона проводим без Комличенко и Осипенко, до этого были без Уткина, Чернова и Полоза, сейчас без Глебова из-за карточки, куда уж хуже. Всегда нужно рассчитывать на победу, - приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".

Сегодня "Ростов" на своей домашней арене сумел обыграть "Ахмат" Сергея Ташуева, прервав свою серию из поражений, которая составляла 3 матча. Дончане сразу взялись за дело и дважды поразили ворота грозненского коллектива к 11-й минуте встречи. Два гола в свой актив записал центрфорвард Егор Голенков. Но команде Карпина не удалось удержать свое преимущество. Еще в первой половине счет стал 2:2.

Во вторые 45 минут игры южный коллектив остался в большинстве. Это позволило "Ростову" вырвать три очка. Победный гол на счету центрального защитника Данилы Прохина. Это победа позволила желто-синим приблизиться к "Спартаку" и ЦСКА. Южане отстают от красно-белых на 1 очко. Расстояние между "Ростовом" и армейцами составляет 2 турнирных балла. В следующем туре "Ростов" приедет в гости к ЦСКА Владимира Федотова.


Карпин Ростов Матч ТВ
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